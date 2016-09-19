Владимир Тарасенко: На игру с молодыми североамериканцами будем выходить как на последний бой

Форвард сборной России Владимир Тарасенко подвел итоги матча Кубка мира со Швецией (1:2) в Торонто.

«У нас есть кому думать о том, что менять в игре. Задача игроков – подготовить себя к игре, отдохнуть, провести восстановительные процедуры. Завтра будет все решаться для нас, так что будем выходить на игру с молодыми североамериканцами как на последний бой», – приводит «Р-Спорт» слова Тарасенко.

Напомним, единственный гол сборной России в матче со Швецией забил за 33 секунды до конца игры капитан команды Александр Овечкин. За семь секунд до сирены он еще раз отправил шайбу в ворота шведов, но после видеопросмотра судьи не засчитали взятие ворот, так как гол был забит рукой.

В ночь на вторник Россия проведет второй матч на турнире – с командой молодых звезд Северной Америки. Начало матча 20 сентября в 3:00 (мск).

Sovsport.Ru вел текстовую трансляцию матча