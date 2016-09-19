Александр Овечкин: Мы пытались обыграть шведов один на один

Капитан сборной России Александр Овечкин оценил игру команды в матче Кубка мира со Швецией (1:2) в Торонто.

– Вы расстроены тем, как команда играла против шведов?

– Это факт, мы проиграли. Не смогли проходить на скорости среднюю зону, не смогли выигрывать единоборства. Единственный свой шанс реализовали на последней минуте. Нам есть, над чем работать.

– Защита шведов сыграла очень надежно. У них очень надежная линия обороны.

– Да это хорошая линия. Но они играют вязко, а не жестко. Хорошо катаются, смогли нас догнать. Часто подключались к атаке. Гол Хедмана – тому пример.

– Где вам не хватило «химии»?

– Мы пытались обыграть шведов один на один. Побить в скорости в средней зоне. Значит, надо играть еще жестче, ближе к их воротам. Навязать свою игру.

Напомним, за семь секунд до конца матча Овечкин забросил вторую шайбу в ворота шведов, но после видеопросмотра гол был не засчитан, так как был забит рукой.

Добавим, что за 33 секунды до конца третьего периода Овечкин забил единственный гол команды в матче.

В ночь на вторник Россия проведет второй матч на турнире – с командой молодых звезд Северной Америки.

Sovsport.Ru вел текстовую трансляцию матча