Виктор Хедман: Пытаться играть с Россией в ее хоккей – это самоубийство

Защитник сборной Швеции Виктор Хедман, ставший автором победного гола в матче Кубка мира с Россией (2:1), подвел итоги игры в Торонто.

– Виктор, похоже вы играли с полной уверенностью за последний рубеж.

– Так а в чем нам было сомневаться? Мы знаем, как Маркстрем играл в фарм-клубе, потом - в «Ванкувере». Для нас этого было вполне достаточно, чтобы не переживать за линию ворот. Мы делали свою работу в полной уверенности, что он сделает свою. Так и вышло.

– 59 минут вы держали русских нападающих на коротком поводке. У вас был такой план на игру? Не давать им возможности сыграть на скорости и в пас?

– Вот именно, посмотрите на их состав. Пытаться играть с ними в их хоккей - это самоубийство. Так и планировали играть плотно, не давая вздохнуть. Ловить на ошибках и подключаться к атаке. Это сработало.

Во втором периоде счет в матче открыл форвард Габриэль Ландеског, реализовавший большинство броском от синей линии. Ему ассистировали Эрик Карлссон и Никлас Бэкстрем.

А через 2 минуты 11 секунд защитник Виктор Хедман удвоил преимущество шведов с передач Карла Хагелина и Хенрика Седина.

За 33 секунды до конца третьего периода капитан сборной России Александр Овечкин забил один ответный гол.

Sovsport.Ru вел текстовую трансляцию матча