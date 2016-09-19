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Даниэль Седин: Маркстрем хочет стать такой же легендой, как Лундквист

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  Кубок мира-2016Комментарии

Форвард сборной Швеции Даниэль Седин оценил игру голкипера команды Якоба Маркстрема в матче Кубка мира с Россией (2:1) в Торонто.

«Игра Маркстрема произвела на меня огромное впечатление. Наблюдая за ним, я вижу, что он постоянно прогрессирует. Он хочет стать легендой такого же масштаба, как Лундквист, и много работает для того, чтобы добиться этого», – приводит слова Седина официальный сайт Кубка мира.

Напомним, Маркстрем заменил в составе сборной Швеции Хенрика Лундквиста перед самым началом игры.

В итоге голкипер «Ванкувера» отразил 27 из 28 бросков игроков сборной России, пропустив единственную шайбу за 33 секунды до конца третьего периода.

Маркстрем был признан второй звездой матча.

Sovsport.Ru вел текстовую трансляцию матча

Матч

Россия - Швеция - 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)

Голы:

Ландеског (Карлссон, Бэкстрём), 30:41 (0:1 - бол.). Хедман (Седин Х., Хагелин), 32:52 (0:2). Овечкин (Малкин, Дацюк), 59:27 (1:2).

Место и дата

18 сентября 22:15, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция

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