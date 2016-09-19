Павел Дацюк: С молодыми звездами Северной Америки надо пожестче играть
Форвард сборной
России Павел Дацюк рассказал, чего ждет от второго матча команды на Кубке мира
в Торонто со сборной молодых звезд Северной Америки.
«У сборной молодых звезд очень мастеровитые игроки, играют энергично, нужно не дать проявить сильные стороны: не допускать контратак, ну и пожестче надо играть. Поагрессивнее и попроще начинать матчи, а не ждать второго-третьего периода», – приводит «Р-Спорт» слова Дацюка.
Напомним, в своем первом матче на турнире сборная России проиграла в воскресенье Швеции (1:2).
Матч Северная Америка – Россия пройдет в ночь на 20 сентября. Начало – 03:00 (мск).
Sovsport.Ru проведет текстовую трансляцию матча
Матч
Место и дата
20 сентября 03:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция
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