Павел Дацюк: С молодыми звездами Северной Америки надо пожестче играть

Форвард сборной России Павел Дацюк рассказал, чего ждет от второго матча команды на Кубке мира в Торонто со сборной молодых звезд Северной Америки.

«У сборной молодых звезд очень мастеровитые игроки, играют энергично, нужно не дать проявить сильные стороны: не допускать контратак, ну и пожестче надо играть. Поагрессивнее и попроще начинать матчи, а не ждать второго-третьего периода», – приводит «Р-Спорт» слова Дацюка.

Напомним, в своем первом матче на турнире сборная России проиграла в воскресенье Швеции (1:2).

Матч Северная Америка – Россия пройдет в ночь на 20 сентября. Начало – 03:00 (мск).

Sovsport.Ru проведет текстовую трансляцию матча