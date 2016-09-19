Павел Дацюк: Почему выиграл только одно вбрасывание? Я еще спал

Форвард сборной России Павел Дацюк после матча Кубка мира со Швецией (1:2) высказался о неудачной игре на вбрасываниях.

– Можно ли ждать улучшения игры на вбрасываниях?

– Вы ждите, конечно, - призвал Дацюк. – Так и будет.

– Сколько ждать?

– Сколько до игры осталось?

– А чем объяснить, что вы выиграли поначалу одно из шести вбрасываний?

– Наверное, акклиматизацией. Я еще спал. А на самом деле в любой команде очень сильные центрфорварды. А вбрасывания – это труд всех: не только центральных, но и крайних нападающих. Может, где-то удача отвернулась. Или я не был готов к этому.

– Вы более чем в два раза превзошли шведов по силовым приемам (32-14). Такая установка была?

– Нет. Надо со всеми, не только со шведами, играть пожестче. Особенно в своей зоне, на своем пятаке.

Во втором периоде счет в матче открыл форвард Габриэль Ландеског, реализовавший большинство броском от синей линии. Ему ассистировали Эрик Карлссон и Никлас Бэкстрем.

А через 2 минуты 11 секунд защитник Виктор Хедман удвоил преимущество шведов с передач Карла Хагелина и Хенрика Седина.

За 33 секунды до конца третьего периода капитан сборной России Александр Овечкин забил один ответный гол.

Sovsport.Ru вел текстовую трансляцию матча