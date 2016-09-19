Сергей Бобровский: Матч с Северной Америкой станет ключевым
Голкипер сборной
России Сергей Бобровский подвел итоги матча Кубка мира со Швецией (1:2).
– Не люблю особо разбирать голы, – приводит официальный сайт ФХР слова Бобровского. – В первом эпизоде здорово закрыли обзор, во втором был бросок сходу, сложно было что-то сделать. Момент со вторым голом Овечкина? Опять же, сложно комментировать это.
– Швеция не дала
России показать свой хоккей?
– Игра была закрытой. Мы хорошо действовали в обороне, как и шведы.
– Чего не хватило в
атаке?
– Голов. Как я уже сказать, хоккей сегодня был закрытым. Но в третьем периоде ребята нацелились на ворота, собрались, играли здорово.
– Такая концовка
придаст команде эмоций?
– Конечно. Завтра ключевой матч, самая важная игра. Будем готовиться к ней, выходить как на последнюю.
– У сборной будет
несколько часов запаса относительно Северной Америки.
– Небольшое преимущество в этом есть. Больше времени на восстановление и подготовку.
– Какое состояние
после этой игры?
– Чувствую себя хорошо в физическом плане и психологически тоже. Сейчас нужен отдых, а завтра будет новый день.
– Давления завтра
будет больше?
– Все ребята – профессионалы, каждый уже бывал в такой ситуации. Наше дело – выходить и играть только на победу.
– Еще неизвестно,
сыграете ли завтра?
– Я готов. Но это определит тренер.
Sovsport.Ru вел текстовую трансляцию матча