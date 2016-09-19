Сергей Бобровский: Матч с Северной Америкой станет ключевым

Голкипер сборной России Сергей Бобровский подвел итоги матча Кубка мира со Швецией (1:2).

– Не люблю особо разбирать голы, – приводит официальный сайт ФХР слова Бобровского. – В первом эпизоде здорово закрыли обзор, во втором был бросок сходу, сложно было что-то сделать. Момент со вторым голом Овечкина? Опять же, сложно комментировать это.

– Швеция не дала России показать свой хоккей?

– Игра была закрытой. Мы хорошо действовали в обороне, как и шведы.

– Чего не хватило в атаке?

– Голов. Как я уже сказать, хоккей сегодня был закрытым. Но в третьем периоде ребята нацелились на ворота, собрались, играли здорово.

– Такая концовка придаст команде эмоций?

– Конечно. Завтра ключевой матч, самая важная игра. Будем готовиться к ней, выходить как на последнюю.

– У сборной будет несколько часов запаса относительно Северной Америки.

– Небольшое преимущество в этом есть. Больше времени на восстановление и подготовку.

– Какое состояние после этой игры?

– Чувствую себя хорошо в физическом плане и психологически тоже. Сейчас нужен отдых, а завтра будет новый день.

– Давления завтра будет больше?

– Все ребята – профессионалы, каждый уже бывал в такой ситуации. Наше дело – выходить и играть только на победу.

– Еще неизвестно, сыграете ли завтра?

– Я готов. Но это определит тренер.

Sovsport.Ru вел текстовую трансляцию матча