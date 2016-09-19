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НХЛ: Россия не имеет права оспаривать отмену гола Овечкина

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  ТАССКомментарии

Пресс-служба НХЛ прокомментировала заявление главного тренера сборной России Олега Знарка о том, что, если на повторе эпизода с отмененным голом Овечкина удастся установить касание клюшкой, российская сторона оспорит решение арбитра встречи.

«Российская сторона не имеет права оспорить решение», – приводит заявление пресс-службы НХЛ «ТАСС».

Напомним, сборная России потерпела поражение от Швеции (1:2) в стартовом матче на Кубке мира в Торонто.

В ночь на понедельник в группе B также сыграют Финляндия и команда молодых звезд Северной Америки.

В ночь на вторник Россия проведет второй матч – с командой молодых звезд Северной Америки. 

Матч

Россия - Швеция - 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)

Голы:

Ландеског (Карлссон, Бэкстрём), 30:41 (0:1 - бол.). Хедман (Седин Х., Хагелин), 32:52 (0:2). Овечкин (Малкин, Дацюк), 59:27 (1:2).

Место и дата

18 сентября 22:15, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция

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