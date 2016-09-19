НХЛ: Россия не имеет права оспаривать отмену гола Овечкина

Пресс-служба НХЛ прокомментировала заявление главного тренера сборной России Олега Знарка о том, что, если на повторе эпизода с отмененным голом Овечкина удастся установить касание клюшкой, российская сторона оспорит решение арбитра встречи.



«Российская сторона не имеет права оспорить решение», – приводит заявление пресс-службы НХЛ «ТАСС».



Напомним, сборная России потерпела поражение от Швеции (1:2) в стартовом матче на Кубке мира в Торонто.



В ночь на понедельник в группе B также сыграют Финляндия и команда молодых звезд Северной Америки.



В ночь на вторник Россия проведет второй матч – с командой молодых звезд Северной Америки.