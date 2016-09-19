Зинедин Зидан: Очень доволен игрой Хамеса, и дело тут не только в его голе

Хамес Родригес: Всегда хотел выступать в «Реале» и я буду бороться, чтобы остаться здесь навсегда

Полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес поделился эмоциями после победы над «Эспаньолом» в матче 4-го тура чемпионата Испании.