Зинедин Зидан: Очень доволен игрой Хамеса, и дело тут не только в его голе
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан подвел итоги матча 4-го тура чемпионата Испании с «Эспаньолом» (2:0), отметив нападающего Карима Бензема и полузащитника Хамеса Родригеса.
«Это очень талантливые футболисты. За счет их индивидуальных действий мы добились сегодня победы. Я очень доволен игрой Хамеса, и дело тут не только в его голе. Он действовал хорошо на протяжении всего матча. Замечательно играл и Карим Бензема. Я рад за него», – цитирует Зидана FourFourTwo.
Одержав четвертую победу в четырех матчах, «Реал» единолично возглавляет турнирную таблицу.
21 сентября в пятом туре «Реал» примет на «Сантьяго Бернабеу» «Вильярреал».
Матч
Голы
Родригес 45 (0:1). Бензема 71 (0:2).
Состав
Эспаньол: Лопес Д., Дуарте О., Рока (Рейес, 83), Пьятти (Васкес, 10), Диоп, Лопес Х., Перес, Санчес, Лопес Д., Морено (Кайседо, 66), Баптистао
Реал: Касилья, Рамос, Карвахаль, Пепе, Марсело, Каземиро (Кроос, 19), Модрич, Родригес (Иско, 63), Асенсио, Васкес, Бензема (Мората, 72)
Предупреждения:
Перес, 21; Дуарте О., 44; Диоп, 54; Лопес Х., 64 - Рамос, 3; Карвахаль, 87
Судья:
Алехандро Эрнандес (Испания)
Место и дата
18 сентября 21:45, Корнелья-Эль Прат, Онлайн-трансляция