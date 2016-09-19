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Хамес Родригес: Всегда хотел выступать в «Реале» и я буду бороться, чтобы остаться здесь навсегда

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  ASКомментарии

Полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес поделился эмоциями после победы над «Эспаньолом» в матче 4-го тура чемпионата Испании.

«Сейчас я чувствую себя отлично. Думаю, соперник действовал не плохо, а мы могли сыграть в некоторых моментах и по-лучше. Однако, результат справедливый. 

Мое положение в клубе? Я получил поддержку от всех, включая тренера. У меня отличные отношения с Зиданом и партнерами по команде. Очевидно, что мы единое целое. Мы стремимся продолжать побеждать и бить рекорды, ведь один уже есть – 16 побед в чемпионате Испании подряд. Я всегда хотел выступать в «Реале» и я буду бороться, чтобы остаться здесь навсегда», – цитирует Хамеса AS.

Отметим, что «Реал» играл без своих лидеров – Криштиану Роналду и Гарета Бэйла.

Одержав четвертую победу в четырех матчах, «сливочные» единолично возглавляют турнирную таблицу.

21 сентября в пятом туре «Реал» примет на «Сантьяго Бернабеу» «Вильярреал».

Матч

Эспаньол - Реал - 0:2 (0:1)

Голы

Родригес 45 (0:1). Бензема 71 (0:2).

Состав

Эспаньол: Лопес Д., Дуарте О., Рока (Рейес, 83), Пьятти (Васкес, 10), Диоп, Лопес Х., Перес, Санчес, Лопес Д., Морено (Кайседо, 66), Баптистао

Реал: Касилья, Рамос, Карвахаль, Пепе, Марсело, Каземиро (Кроос, 19), Модрич, Родригес (Иско, 63), Асенсио, Васкес, Бензема (Мората, 72)

Предупреждения:

Перес, 21; Дуарте О., 44; Диоп, 54; Лопес Х., 64 - Рамос, 3; Карвахаль, 87

Судья:

Алехандро Эрнандес (Испания)

Место и дата

18 сентября 21:45, Корнелья-Эль Прат, Онлайн-трансляция




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