Хамес Родригес: Всегда хотел выступать в «Реале» и я буду бороться, чтобы остаться здесь навсегда

Полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес поделился эмоциями после победы над «Эспаньолом» в матче 4-го тура чемпионата Испании.

«Сейчас я чувствую себя отлично. Думаю, соперник действовал не плохо, а мы могли сыграть в некоторых моментах и по-лучше. Однако, результат справедливый.



Мое положение в клубе? Я получил поддержку от всех, включая тренера. У меня отличные отношения с Зиданом и партнерами по команде. Очевидно, что мы единое целое. Мы стремимся продолжать побеждать и бить рекорды, ведь один уже есть – 16 побед в чемпионате Испании подряд. Я всегда хотел выступать в «Реале» и я буду бороться, чтобы остаться здесь навсегда», – цитирует Хамеса AS.

Отметим, что «Реал» играл без своих лидеров – Криштиану Роналду и Гарета Бэйла.



Одержав четвертую победу в четырех матчах, «сливочные» единолично возглавляют турнирную таблицу.



21 сентября в пятом туре «Реал» примет на «Сантьяго Бернабеу» «Вильярреал».



