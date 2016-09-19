Пажно стал победителем чемпионата Indycar, Алешин завершил сезон 15-м
Гонщик Симон Пажно из Франции, представляющий команду Penske стал победителем сезона американской серии Indycar.
В воскресенье в калифорнийской Сономе состоялся заключительный этап сезона, в котором Пажно приехал к финишу первым. Россиянин Михаил Алешин стал 11-м, набрав 347 очков.
В активе Пажно 659 очков, а его ближайший преследователь и партнер по команде Уилл Пауэр набрал 532 балла.
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