«Челси», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» поборются за Гризманна

Форвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн может покинуть команду летом 2017 года.

Как сообщает издание Daily Star, на игрока сборной Франции претендуют три клуба из АПЛ: «Арсенал», «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Отмечается, что сумма сделки составит 80 млн фунтов. Ранее сообщалось, что руководство «МЮ» по просьбе Жозе Моуринью постарается перебить любое предложение со стороны своих конкурентов за футболиста.

Гризманн выступает за «Атлетико» с 2014 года. За это время нападающий провел за мадридский клуб 111 матчей, забил 61 гол и отдал 32 голевые передачи.

Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 80 млн евро, а его контракт с «Атлетико» рассчитан до 2021 года.