Сборная Северной Америки U23 обыграла Финляндию в матче Кубка мира
Хоккеисты сборной Северной Америки U23 нанесли поражение команде Финляндии в матче 1-го тура группового этапа Кубка мира.
Встреча, прошедшая в Торонто, завершилась со счетом 4:1.
В составе победителей точными бросками отметились Джек Айкел, Джонни Годро, Джонатан Друен и Натан Миккиннон. Единственную шайбу для сборной Финляндии забросил Валттери Фильпулла.
В следующем матче команда Северной Америки U23 20 сентября встретится со сборной России, а коллектив из Финляндии в тот же день проведет встречу со сборной Швеции.
Торонто (Канада)
Кубок мира
Группа B
1-й тур
Матч
Финляндия - Северная Америка - 1:4 (0:1, 0:3, 1:0)
Голы:
Айкел (Макдэвид, Мэттьюз), 5:03 (0:1 - бол.). Годро (Ларкин, Парайко), 25:27 (0:2). Друэн (Ньюджент-Хопкинс, S. Gostisbehere), 27:27 (0:3). Маккиннон (Парайко), 34:37 (0:4). Филппула (Йокинен, Комаров), 55:53 (1:4).
Место и дата
19 сентября 03:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция