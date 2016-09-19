Джанлуиджи Буффон: Поражение от «Интера»? Тут дело не в тактике, а в настрое

Капитан «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон прокомментировал поражение своей команды от миланского «Интера» в матче 4-го тура Серии А (1:2).



«Нам удалось выйти вперед за 25 минут до конца встречи. Это было не совсем закономерно, если учитывать то, как развивались события. На мой взгляд, ничья была справедливым результатом, но не поражение. Что-то пошло не так. Тут дело не в тактике, а в настрое», – приводит слова Буффона Tmw.

Первый гол в матче забил защитник туринского клуба Стефан Лихтштайнер. «Интер» ответил двумя мячами Мауро Икарди и Ивана Перишича.



