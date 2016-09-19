Лаури Марьямяки: Североамериканцы выигрывали каждое единоборство
Главный тренер сборной Финляндии Лаури Марьямяки прокомментировал поражение от команды Северной Америки U23 в матче 1-го тура группового этапа Кубка мира (1:4).
«На самом деле мы провели хорошее начало. Получили два большинства и имели хороший шанс открыть счет. Однако мы ни разу не забили, а во втором периоде допустили слишком много ошибок. Наш соперник выигрывал каждое единоборство, и это определило результат. Они провели впечатляющий матч, это надо признать» – приводит слова специалиста агентство «Р-Спорт».
В следующем матче команда Северной Америки U23 20 сентября встретится со сборной России, а коллектив из Финляндии в тот же день проведет встречу со сборной Швеции.
Матч
Финляндия - Северная Америка - 1:4 (0:1, 0:3, 1:0)
Голы:
Айкел (Макдэвид, Мэттьюз), 5:03 (0:1 - бол.). Годро (Ларкин, Парайко), 25:27 (0:2). Друэн (Ньюджент-Хопкинс, S. Gostisbehere), 27:27 (0:3). Маккиннон (Парайко), 34:37 (0:4). Филппула (Йокинен, Комаров), 55:53 (1:4).
Место и дата
19 сентября 03:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция