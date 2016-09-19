Лаури Марьямяки: Североамериканцы выигрывали каждое единоборство

Главный тренер сборной Финляндии Лаури Марьямяки прокомментировал поражение от команды Северной Америки U23 в матче 1-го тура группового этапа Кубка мира (1:4).



«На самом деле мы провели хорошее начало. Получили два большинства и имели хороший шанс открыть счет. Однако мы ни разу не забили, а во втором периоде допустили слишком много ошибок. Наш соперник выигрывал каждое единоборство, и это определило результат. Они провели впечатляющий матч, это надо признать» – приводит слова специалиста агентство «Р-Спорт».



В следующем матче команда Северной Америки U23 20 сентября встретится со сборной России, а коллектив из Финляндии в тот же день проведет встречу со сборной Швеции.