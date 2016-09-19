Парайко – главная звезда матча между сборными Северной Америки U23 и Финляндии

Защитник сборной Северной Америки U23 Колтон Парайко признан главной звездой матча 1-го тура группового этапа Кубка мира со сборной Финляндии.



В этой игре Парайко отдал две голевые передачи. На второй строчке расположился форвард Натан Маккиннон, отметившийся голом, а на третьей – форвад Коннор Макдэвид.



Напомним, матч между командами завершился со счетом 4:1 в пользу сборной Северной Америки U23.



В следующем матче команда Северной Америки U23 20 сентября встретится со сборной России, а коллектив из Финляндии в тот же день проведет встречу со сборной Швеции.