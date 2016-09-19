Парайко – главная звезда матча между сборными Северной Америки U23 и Финляндии
Защитник сборной Северной Америки U23 Колтон Парайко признан главной звездой матча 1-го тура группового этапа Кубка мира со сборной Финляндии.
В этой игре Парайко отдал две голевые передачи. На второй строчке расположился форвард Натан Маккиннон, отметившийся голом, а на третьей – форвад Коннор Макдэвид.
Напомним, матч между командами завершился со счетом 4:1 в пользу сборной Северной Америки U23.
В следующем матче команда Северной Америки U23 20 сентября встретится со сборной России, а коллектив из Финляндии в тот же день проведет встречу со сборной Швеции.
Матч
Финляндия - Северная Америка - 1:4 (0:1, 0:3, 1:0)
Голы:
Айкел (Макдэвид, Мэттьюз), 5:03 (0:1 - бол.). Годро (Ларкин, Парайко), 25:27 (0:2). Друэн (Ньюджент-Хопкинс, S. Gostisbehere), 27:27 (0:3). Маккиннон (Парайко), 34:37 (0:4). Филппула (Йокинен, Комаров), 55:53 (1:4).
Место и дата
19 сентября 03:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция