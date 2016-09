Гари Линекер: «Манчестер Юнайтед» проиграл три матча за неделю. Такое такое достижение не покорилось бы даже ван Галу

Экс-нападающий сборной Англии Гари Линекер прокомментировал поражение «Манчестер Юнайтед» в трех последних матчах.



Напомним, подопечные Жозе Моуринью в рамках АПЛ уступили «Манчестер Сити» (1:2) и «Уотфорду» (1:2), а также проиграли в первом раунде группового этапа Лиги Европы «Фейеноорду» (0:1).



«Манчестер Юнайтед» за одну неделю проиграл три матча. Не уверен, что такое достижение покорилось бы даже Луи ван Галу», – написал Линекер в своем Twitter.



Ван Гал покинул английский клуб минувшим летом, а его место занял Жозе Моуринью.

Manchester United lose 3 games in a week. I'm not sure even Louis Van Gaal managed that achievement.