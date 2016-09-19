Тодд Маклеллан: Дацюк – «крестный отец» для сборной России

Главный тренер сборной Северной Америки U23 Тодд Маклеллан оценил роль Павла Дацюка в стане сборной России, согласившись с его точкой зрения относительно предстоящей встречи.

Ранее форвард СКА заявил, что национальной команде следует агрессивно действовать в игре со сборной Северной Америки.

«С Павлом тяжело не согласиться, мне довелось поработать с ним, и он словно «крестный отец» для этой команды. Будет битва, будем биться за каждый дюйм. Для нас это встреча, в которой нам тоже нужна победа любой ценой. Нужно играть с таким же подходом и быть серьезными. В этой сборной (России) собраны отличные игроки с большим международным опытом», – приводит слова специалиста агентство «Р-Спорт».



Отметим, что сегодня сборная Северной Америки U23 обыграла команду Финляндии (4:1), а сборная России уступила команде Швеции (1:2).



Северная Америка и Россия проведут свой матч в рамках Кубка мира 20 сентября.



