Джек Айкел: Матч с Северной Америкой станет для сборной России игрой за выживание

Форвард сборной Северной Америки U23 Джек Айкел поделился ожиданиями от предстоящей встречи с командой России в рамках группового этапа Кубка мира.



«Нас ждет очень сложный матч против сборной России, в тяжелой борьбе уступившей шведам в первом матче. Мы понимаем, что для россиян это будет матч за выживание, но и для нас эта игра будет важна. На Кубке мира нет легких игр, и тем более легкой не может быть игра против сборной России. У нас достаточно времени отдохнуть, не думаю, что большее количество времени между матчами является хоть каким-то преимуществом для сборной России», – приводит слова нападающего агентство «Р-Спорт».



Отметим, что сегодня сборная Северной Америки U23 обыграла команду Финляндии (4:1), а сборная России уступила команде Швеции (1:2).



Северная Америка и Россия проведут свой матч в рамках Кубка мира 20 сентября.