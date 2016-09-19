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Кузнецов поднялся на одну позицию в рейтинге ATP

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  ATPКомментарии

Россиянин Андрей Кузнецов поднялся с 47-го на 46-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом сообщает официальный сайт организации.

Отмечается, что в топ-20 рейтинга изменений не произошло, поскольку на прошедшей неделе не проводилось турниров ATP из-за матчей Кубка Дэвиса.

Помимо Кузнецова в первой сотне рейтинга числятся еще три представителя РФ: Михаил Южный (53-е место; +1 позиция по сравнению с предыдущим рейтингом), Евгений Донской (90; 0) и Константин Кравчук (93; +2). Выбыл из топ-100 Карен Хачанов, потерявший 21 позицию в рейтинге и опустившийся на 102-ю строчку.

Рейтинг АТР, версия от 19 сентября:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 14040 очков,
2 (2). Энди Маррей (Великобритания) — 9345,
3 (3). Станислас Вавринка (Швейцария) — 6260,
4 (4). Рафаэль Надаль (Испания) — 4940,
5 (5). Кэй Нисикори (Япония) — 4875,
6 (6). Милош Раонич (Канада) — 4760,
7 (7). Роджер Федерер (Швейцария) — 3730,
8 (8). Гаэль Монфис (Франция) — 3545,
9 (9). Томаш Бердых (Чехия) — 3390,
10 (10). Доминик Тим (Австрия) — 3295…
46 (47). Андрей Кузнецов (Россия) — 975…
53 (54). Михаил Южный (Россия) — 846…
90 (90). Евгений Донской (Россия) — 631…
93 (95). Константин Кравчук (Россия) — 622…
102 (81). Карен Хачанов (Россия) — 599.


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