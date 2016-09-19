Кузнецов поднялся на одну позицию в рейтинге ATP

читайте также

Успеть до сумерек. Как сборная России вернулась в элиту Кубка Дэвиса Россияне выиграли в стыковом матче за выход в Мировую группу Кубка Дэвиса у команды Казахстана. В матче, который мог остаться незаконченным.

Кузнецов обыграл Кукушкина и принес сборной России победу в матче Казахстаном Сборная России по теннису переиграла команду Казахстана в матче раунда плей-офф Кубка Дэвиса.

Евгений Донской: Сегодня я играл хуже, чем вчера Российский теннисист Евгений Донской поделился впечатлениями после матча с Михаилом Кукушкиным в рамках матча Кубка Дэвиса Россия – Казахстан. Напомним, что Донской уступил в пяти сетах.

Кукушкин обыграл Донского и принес Казахстану первое очко в матче с Россией В Москве продолжается матч плей-офф мировой группы Кубка Дэвиса между сборными России и Казахстана. Россиянин Евгений Донской во втором матче противостояния уступил в пяти сетах Михаилу Кукушкину.

Донской – Кукушкин. Как это было В субботу Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию матча стыкового раунда Кубка Дэвиса между сборными России и Казахстана. Вторыми на корт выйдут россиянин Евгений Донской и представитель Казахстана Михаил Кукушкин.

Доиграть до понедельника. Россияне повели в многострадальном матче с Казахстаном Мужская сборная России сделала первый шаг к возвращению в элиту Кубка Дэвиса. Позволят ли погода и соперники сделать второй и третий шаги?

«Права на ошибку все меньше». Южный – о здоровье и готовности к SpbOpen-2016 Перед турниром в Петербурге Михаил Южный рассказал о готовности, удачном начале года, а также прогрессе молодых россиян Рублева и Хачанова.

Михаил Южный: Постараюсь восстановиться на 100 процентов до начала турнира в Петербурге Российский теннисист Михаил Южный поделился ожиданиями от SpbOpen-2016.

SpbOpen-2016. Южный сыграет с Типсаревичем, Кузнецов - с Донским и другие пары первого раунда 17 сентября состоялась жеребьевка турнира серии АТР St. Petersburg Open-2016.

Александр Медведев: Чудеса медицины позволили Бердыху преодолеть последствия аппендицита. Он приедет на SpbOpen-2016 Генеральный директор SpbOpen-2016 Александр Медведев поделился ожиданиями от турнира.

Андрей Кузнецов: Периодически появлялись судороги в кистях Российский теннисист Андрей Кузнецов, принесший своей сборной первое очко в стыковом матче за выход в Мировую группу Кубка Дэвиса против команды Казахстана, заявил, что во время встречи с Александром Недовесовым у него сводило кисти рук от холода.

Багдатис, Каррено-Буста и Гулбис снялись с SpbOpen-2016, Донской попал в основную сетку Оргкомитет SpbOpen-2016 опубликовал списки игроков, которые примут участие в турнире.

Кузнецов принес сборной России первое очко в матче с Казахстаном 47-я ракетка мира Андрей Кузнецов вывел сборную России вперед в матче раунда плей-офф Кубка Дэвиса с командой Казахстана.

Кузнецов – Недовесов. Онлайн Сегодня Sovsport.ru проводит текстовую трансляцию матча стыкового раунда Кубка Дэвиса между сборными России и Казахстана. Поединок начнется с противостояния Андрей Кузнецов (Россия) – Александр Недовесов (Казахстан).

Матч Кубка Дэвиса Кузнецов - Недовесов прерван из-за дождя Матч российского теннисиста Андрея Кузнецова с представителем Казахстана Александром Недовесовым в рамках Кубка Дэвиса прервана из-за дождя, сообщает «Р-Спорт».

Марат Сафин: Рублев, Хачанов, Донской - ребята неплохие, но ничего из себя не представляющие Бывший российский теннисист Марат Сафин рассказал, почему сборная России не может попасть в мировую группу с 2012 года.

Донской о матче с Кукушкиным: Я обожаю брать реванши. Это моя тема Российский теннисист Евгений Донской в преддверии матча с Казахстаном в рамках Кубка Дэвиса поделился своими ожиданиями.

Андрей Кузнецов: То, что встречаемся с экс-гражданами России, ничего не значит Лидер сборной России в Кубке Дэвиса – о холоде, олимпийских значках и бывших соотечественниках.

Кузнецов и Недовесов откроют матч Кубка Дэвиса между сборными России и Казахстана Андрей Кузнецов и Александр Недовесов встретятся в первом поединке стыкового матча за выход в Мировую группу Кубка Дэвиса между сборными России и Казахстана. Это стало известно после прошедшей в четверг утром жеребьевки.