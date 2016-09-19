Валерий Карпин: «Спартак» – единственная команда в РФПЛ, которая стала сильнее по сравнению с прошлым годом

Бывший главный тренер московского «Спартака» Валерий Карпин считает, что красно-белым по силам стать чемпионами страны по итогам нынешнего сезона.



– Нынешний «Спартак» сильнее того, что был в 2009 году? – вопрос Карпину.

– Конечно. На голову сильнее.



– Может ли «Спартак» в этом году стать чемпионом? Это реальнее, чем годом ранее?

– Может. Сейчас это реальнее. Красно-белые – единственная команда в РФПЛ, которая стала сильнее по сравнению с прошлым годом, – сказал Карпин в интервью изданию «Известия».

На данный момент подопечные Массимо Карреры, набрав 19 баллов, лидируют в таблице РФПЛ, опережая ЦСКА на два очка.



В следующем туре «Спартак» 25 сентября на домашней арене сыграет с «Уфой».