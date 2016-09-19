Дмитрий Аленичев: Дзагоеву надо отправляться на Запад, пробовать свои силы там

Бывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев выразил мнение, что полузащитнику ЦСКА Алану Дзагоеву следует переехать в европейский чемпионат.



«Мне кажется, Алану надо отправляться на Запад, пробовать свои силы там. Понимаю, что на меня сейчас начнут ругаться – мол, зачем с советами лезешь, но уверен: Дзагоеву стоит уехать. Годика на три. Там совсем другой уровень. А у нас пока только молодежь за границу едет», – сказал специалист в интервью «Спорт-Экспрессу».

Ранее агент Дзагоева заявил, что его клиентом интересуется дортмундская «Боруссия», «Эвертон» и «Шальке 04».







