Ринат Билялетдинов: Если «Зенит» не заценит «Рубин», то получит такой же «Маккаби» в Питере

Экс-тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился ожиданиями в преддверии матча седьмого тура чемпионата России между казанцами и «Зенитом».

- Есть такая поговорка: соперник играет настолько хорошо, насколько ему позволяют. Когда «Зенит» позволял «Маккаби» (4:3) делать все на поле, «Маккаби» казался какой-то высоко­классной командой. Поэтому если «Зенит» не заценит «Рубин», то получит такой же «Маккаби» в Питере. Нужно отнестись к казанцам со всей серьезностью. Если так произойдет, по всей логике у «Зенита» шансов победить будет больше.

Каждая из команд решает свои задачи. Ясно, что «Зениту» нельзя далеко отпускать «Спартак», к тому же ЦСКА обыграл «Крылья» - две команды уходят в отрыв. У «Зенита» 12 очков, а у «Спартака» - 19. Такой разрыв может аукнуться «Зениту» где-то на финише. Ведь в прошлом году «Зенит» дома упустил золотые три очка в матче с «Крыльями Советов», а потом еще с «Уфой» потерял очки. Именно эти потери не позволили «Зениту» побороться даже за место в Лиге чемпионов. Думаю, Луческу кто-то подскажет об этом, хотя ребята и сами понимают, что нельзя делить соперников на сильных и слабых.