Ринат Билялетдинов: Если «Зенит» не заценит «Рубин», то получит такой же «Маккаби» в Питере
Экс-тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился ожиданиями в преддверии матча седьмого тура чемпионата России между казанцами и «Зенитом».
- Есть такая поговорка: соперник играет настолько хорошо, насколько ему позволяют. Когда «Зенит» позволял «Маккаби» (4:3) делать все на поле, «Маккаби» казался какой-то высококлассной командой. Поэтому если «Зенит» не заценит «Рубин», то получит такой же «Маккаби» в Питере. Нужно отнестись к казанцам со всей серьезностью. Если так произойдет, по всей логике у «Зенита» шансов победить будет больше.
Каждая из команд решает свои задачи. Ясно, что «Зениту» нельзя далеко отпускать «Спартак», к тому же ЦСКА обыграл «Крылья» - две команды уходят в отрыв. У «Зенита» 12 очков, а у «Спартака» - 19. Такой разрыв может аукнуться «Зениту» где-то на финише. Ведь в прошлом году «Зенит» дома упустил золотые три очка в матче с «Крыльями Советов», а потом еще с «Уфой» потерял очки. Именно эти потери не позволили «Зениту» побороться даже за место в Лиге чемпионов. Думаю, Луческу кто-то подскажет об этом, хотя ребята и сами понимают, что нельзя делить соперников на сильных и слабых.
«Рубин»? Им нужно будет вылезать. Потратив десятки миллионов долларов и находясь после этого за пределами не только первой восьмерки, но и первой десятки, «Рубину» нужно быть осторожным — просто могут не понять, куда они деньги запузырили. Им кровь из носу нужны очки, но сумеет ли «Рубин»? В этом весь вопрос, - цитирует Билялетдинова «Спорт день за днем».
Напомним, что матч «Зенит» - «Рубин» состоится сегодня в Казани в 19:30 мск. После шести туров в активе питерского клуба 12 очков, у казанцев всего шесть баллов.
Матч
Судья:
Алексей Матюнин (Россия)
Место и дата
19 сентября 19:30, Петровский, Текстовая трансляция