Александр Бубнов: После матча с «Маккаби» «Зенит» может поймать кураж
Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч седьмого тура РФПЛ «Зенит» - «Рубин».
- Шансы «Зенита» и так были выше, а после феерической концовки матча с «Маккаби» питерцы могут поймать кураж. Кроме того, Луческу, несомненно, проведет с командой серьезную работу над ошибками. Прогноз - 2:1 в пользу «Зенита». - цитирует Бубнова Sportbox.
Напомним, что «Маккаби», ведя 3:0, проиграл «Зениту» со счетом 3:4 в первом туре группового раунда Лиги Европы. Матч «Зенит» - «Рубин» в седьмом туре РФПЛ состоится сегодня в Казани в 19:30 мск. После шести туров в активе питерского клуба 12 очков, у казанцев всего шесть баллов.
Матч
Судья:
Алексей Матюнин (Россия)
Место и дата
19 сентября 19:30, Петровский, Текстовая трансляция
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