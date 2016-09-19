Александр Бубнов: После матча с «Маккаби» «Зенит» может поймать кураж

Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч седьмого тура РФПЛ «Зенит» - «Рубин».

- Шансы «Зенита» и так были выше, а после феерической концовки матча с «Маккаби» питерцы могут поймать кураж. Кроме того, Луческу, несомненно, проведет с командой серьезную работу над ошибками. Прогноз - 2:1 в пользу «Зенита». - цитирует Бубнова Sportbox.

Напомним, что «Маккаби», ведя 3:0, проиграл «Зениту» со счетом 3:4 в первом туре группового раунда Лиги Европы. Матч «Зенит» - «Рубин» в седьмом туре РФПЛ состоится сегодня в Казани в 19:30 мск. После шести туров в активе питерского клуба 12 очков, у казанцев всего шесть баллов.