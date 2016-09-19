«Манчестер Сити» попробует в январе приобрести Алексиса Санчеса

Полузащитник лондонского «Арсенала» Алексис Санчес попал в сферу интересов «Манчестер Сити». Об этом сообщает Sunday Express.



Согласно информации источника, в переходе игрока сборной Чили заинтересован наставник «горожан» Хосеп Гвардиола, который знаком с футболистом по совместной работе в «Барселоне».

Отмечается, что «Сити» попробует воспользоваться ситуацией, которая сложилась вокруг полузащитника, поскольку он до сих пор не продлил контракт с «канонирами».



В нынешнем сезоне 27-летний футболист провел на клубном уровне 3 матча, забил один гол и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 55 млн евро, а его контракт с «Арсеналом» рассчитан до 2018 года.



