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«Манчестер Сити» трижды пытался приобрести Месси и Неймара

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  The SunКомментарии

Как сообщает издание The Sun, тренерский штаб во главе с Хосепом Гвардиолой планировал укрепить атакующую линию команды двумя футболистами «Барселоны»: Лионелем Месси и Неймаром.

Источник отмечает, что английский клуб минувшим летом трижды выходил на представителей футболистов, однако, после каждой попытки получал отказ. Только после третьего раза боссы «горожан» поняли, что им не удастся приобрести звездных игроков каталонского клуба.

По оценкам Transfermarkt.de, приобретение Месси и Неймара обошлось бы клубу из Манчестера в 220 млн евро.  

Отметим, что ранее «Барселона» не отпустила бразильца в «Манчестер Юнайтед» за 190 млн евро. Данную информацию подтвердил агент футболиста.

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