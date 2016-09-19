Гамба будет готовить сборную России к ОИ-2020
57-летний итальянец Эцио Гамба принял решение продолжить работать со сборной России по дзюдо. Титулованный тренер будет готовить нашу национальную команду к очередному олимпийскому циклу.
- Эцио Гамба будет готовить сборную России в новом олимпийском цикле, - сообщил «Известиям» президент Федерации дзюдо России Василий Анисимов. - Мы продлили контракт со специалистом, это правда.
На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро сборная России по дзюдо выиграла два золота и одну бронзу. На Играх в Лондоне - 3 золотых, 1 серебряную, 1 бронзовую медали.
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