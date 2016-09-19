Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
Формула-1Гран-при Сингапура. Гонка
ТеннисКузнецов6:1, 6:2, 6:2Кукушкин
ФутболИнтер2 : 1Ювентус
ФутболМарсель0 : 0Лион
ФутболФиорентина1 : 0Рома
ХоккейЮгра0 : 2ЦСКА
ФутболКрылья Советов1 : 2ЦСКА
ФутболКраснодар2 : 1Ростов
ФутболЭспаньол0 : 2Реал
ХоккейРоссия1 : 2Швеция
ХоккейФинляндия1 : 4U-23
ТеннисЗверев- : -Хачанов
ФутболЗенит- : -Рубин
ХоккейДинамо Рига- : -Металлург Нк
ХоккейЧехия- : -Европа
ХоккейАвтомобилист- : -СКА
ХоккейЙокерит- : -Сибирь
ХоккейДинамо Минск- : -Авангард
ФутболАлавес- : -Депортиво
ХоккейU-23- : -Россия
ХоккейБарыс- : -ЦСКА
ХоккейЛокомотив- : -Спартак
ХоккейАдмирал- : -Ак Барс
ХоккейМеталлург- : -Слован
ХоккейФинляндия- : -Швеция

Гамба будет готовить сборную России к ОИ-2020

Елена Корсунская
Источник:  «Известия»Комментарии

57-летний итальянец Эцио Гамба принял решение продолжить работать со сборной России по дзюдо. Титулованный тренер будет готовить нашу национальную команду к очередному олимпийскому циклу.

- Эцио Гамба будет готовить сборную России в новом олимпийском цикле, - сообщил «Известиям» президент Федерации дзюдо России Василий Анисимов. - Мы продлили контракт со специалистом, это правда. 

На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро сборная России по дзюдо выиграла два золота и одну бронзу. На Играх в Лондоне - 3 золотых, 1 серебряную, 1 бронзовую медали. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Юрий Маричев: Все вопросы о моем будущем решатся на президиуме ВФВБудущее главного тренера женской сборной России Юрия Маричева определится на президиуме Всероссийской федерации волейбола.Александр Лебзяк: Думаю, у Алояна все будет нормально. Он применял капли до соревнованийГлавный тренер сборной России на Олимпиаде-2016 по боксу Александр Лебзяк прокомментировал информацию о положительной допинг-пробе серебряного призера Игр Миши Алояна.53 британских олимпийца имели официальное разрешение от WADA на прием допингаАнтидопинговое агентство Великобритании (UKAD) обнародовало список из 53 британских спортсменов, которым было разрешено в терапевтических целях принимать вещества, которые входят в список запрещенных, сообщает BBC.Дмитрий Саутин: Это позор! На Олимпиаду не взяли врача, а поехал какой-то шаманДмитрий Саутин: Это позор! На Олимпиаду не взяли врача, а поехал какой-то шаманДвукратный олимпийский чемпион по прыжкам в воду – о провале в Рио и странных решениях главного тренера сборной России.Александр Жуков: Отставка Сырцова логичнаПрезидент Олимпийского комитета России Александр Жуков прокомментировал отставку президента Федерации тяжелой атлетики России Сергея Сырцова.Дмитрий Саутин: Зайцев должен был написать заявление еще в РиоДвукратный олимпийский чемпион по прыжкам в воду – о провале на Олимпиаде в Рио и странных решениях главного тренера сборной России.Дмитрий Саутин: Зайцев должен ответить перед министром спортаДвукратный олимпийский чемпион по прыжкам в воду – о провале на Олимпиаде в Рио и странных решениях главного тренера сборной России.Евгений Тищенко: Неприятно, когда русские комментаторы говорят, что я проиграл ЛевитуОлимпийский чемпион Рио-2016 в первом тяжелом весе Евгений Тищенко удивлен тем, что многие российские журналисты и комментаторы посчитали, что он проиграл финальный поединок на Играх представителю Казахстана Василию Левиту.Максим Агапитов будет исполнять обязанности президента ФТАРВице-президент и член исполкома Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Абдулмеджидов сообщил, что исполнять обязанности президента федерации будет Максим Агапитов.Дмитрий Саутин: Тренер был уверен, что лидеры не подведутДвукратный олимпийский чемпион по прыжкам в воду – о провале на Олимпиаде в Рио и странных решениях главного тренера сборной России.Президент ФТАР Сергей Сырцов подал в отставкуПрезидент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Сергей Сырцов принял решение уйти со своего поста.Дмитрий Саутин: Если честно, такого провала в Рио не ожидалДвукратный олимпийский чемпион по прыжкам в воду – о провале на Олимпиаде в Рио.Дмитрий Песков: Россия готова помочь WADA в расследовании кибератак, если такой запрос поступитПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия готова оказать помощь WADA в расследовании кибератак.Миша Алоян: Я никогда ничего запрещенного не принималДвукратный призер Олимпийских игр российский боксер Миша Алоян прокомментировал информацию о своей положительной допинг-пробе на Играх в Рио-де-Жанейро.Эдуард Кравцов: Алояна уведомляли о положительном допинг-тестеЛичный тренер российского боксера Миши Алояна Эдуард Кравцов подтвердил информацию о положительной допинг-пробе спортсмена.«В сборной России была не самая здоровая атмосфера»«В сборной России была не самая здоровая атмосфера»Президент Федерации прыжков в воду Санкт-Петербурга Вадим Бабешкин анализирует наш провал на Олимпиаде в Рио.Алоян попал в список атлетов, сдавших положительный допинг-тест на Олимпиаде-2016Российский боксер Миша Алоян, ставший серебряным призером Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро, оказался в списке спортсменов, проваливших положительный допинг-тест на Играх, следует из документов, опубликованных хакерской группой Fancy Bears, взломавшей базы данных Всемирного антидопингового агентства (WADA).Покровская останется тренером российских синхронисток до следующих летних ОИГлавный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская согласилась продолжить работу до следующих Олимпийских игр, которые пройдут в Токио в 2020 году.Александр Жуков: Главный итог Олимпиады заключается в огромном интересе к спорту во многих регионахГлава ОКР Александр Жуков на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле оценил выступление российских спортсменов на Олимпийских играх в Сочи.Вадим Бабешкин: По юношам мы уже проигрываем ШвейцарииПрезидент Федерации прыжков в воду Санкт-Петербурга Вадим Бабешкин в интервью Sovsport.ru рассказал о причинах нашего провала на Олимпиаде в Рио.

Эцио Гамба
Эцио Гамбавсе новости
ОИ-2016
ОИ-2016

Cпецпредложения