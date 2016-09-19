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Дмитрий Аленичев: Когда я прощался с игроками «Спартака», Промес сидел с опущенной головой

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  «Спорт-Экспресс»Комментарии

Бывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал, как тренерский штаб прощался с футболистами столичного клуба. 

Напомним, Аленичев вместе с Егором Титовым и Олегом Саматовым покинули команду после поражения от кипрского АЕК в ответном матче квалификации Лиги Европы (0:1).

– Давайте вернемся в тот день, когда вы прощались с игроками в Тарасовке. Как они восприняли новость о вашем уходе?
– Сначала Жирков и Родионов объявили команде, что исполняющим обязанности главного тренера назначен Массимо Каррера. Потом в зал пригласили меня, Егора Титова и Олега Саматова. Я говорил минуты три-четыре: поблагодарил ребят за год вместе, за отношение к футболу. Пожелал быть не на пятом местом, а на самом верху. А напротив меня сидел Промес – с опущенной головой…

– Чувствовал свою вину за моменты, загубленные в матче с АЕК?
– Наверное. Впрочем, я не стал на этом зацикливаться. Потом Егор и Олег сказали по два слова. Непростой момент.., – сказал специалист в интервью «Спорт-Экспрессу».

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