Андрей Кузнецов сохранил 45-ю строчку в Чемпионской гонке ATP
На официальном сайте ATP опубликован обновленный рейтинг Чемпионской гонки.
В первый десятке изменений не произошло. Лидирует в рейтинге по-прежнему серб Новак Джокович, вторую позицию занимает британец Энди Маррей, тройку замыкает победитель US Open Станислас Вавринка.
Россиянин Андрей Кузнецов сохранил 45-ю строчку рейтинга, Михаил Южный остался на 55-м месте, Карен Хачанов - на 92-м. Константин Кравчук потерял две позиции и расположился на 90-м месте.
Чемпионская гонка ATP:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 10240 очков,
2 (2). Энди Маррей (Великобритания) — 8185,
3 (3). Станислас Вавринка (Швейцария) — 4820,
4 (4). Милош Раонич (Канада) — 4420,
5 (5). Кэй Нисикори (Япония) — 4315,
6 (6). Гаэль Монфис (Франция) — 3355,
7 (7). Доминик Тим (Австрия) — 3205,
8 (8). Рафаэль Надаль (Испания) — 3200,
9 (9). Томаш Бердых (Чехия) — 2530,
10 (10). Марин Чилич (Хорватия) — 2400…
45 (45). Андрей Кузнецов (Россия) — 895…
55 (55). Михаил Южный (Россия) — 746…
90 (88). Константин Кравчук (Россия) — 562…
92 (92). Карен Хачанов (Россия) — 533.