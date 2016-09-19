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Андрей Кузнецов сохранил 45-ю строчку в Чемпионской гонке ATP

Елена Корсунская
Источник:  ATPКомментарии

На официальном сайте ATP опубликован обновленный рейтинг Чемпионской гонки.

В первый десятке изменений не произошло. Лидирует в рейтинге по-прежнему серб Новак Джокович, вторую позицию занимает британец Энди Маррей, тройку замыкает победитель US Open Станислас Вавринка. 

Россиянин Андрей Кузнецов сохранил 45-ю строчку рейтинга, Михаил Южный остался на 55-м месте, Карен Хачанов - на 92-м. Константин Кравчук потерял две позиции и расположился на 90-м месте. 

Чемпионская гонка ATP:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 10240 очков,

2 (2). Энди Маррей (Великобритания) — 8185,

3 (3). Станислас Вавринка (Швейцария) — 4820,

4 (4). Милош Раонич (Канада) — 4420,

5 (5). Кэй Нисикори (Япония) — 4315,

6 (6). Гаэль Монфис (Франция) — 3355,

7 (7). Доминик Тим (Австрия) — 3205,

8 (8). Рафаэль Надаль (Испания) — 3200,

9 (9). Томаш Бердых (Чехия) — 2530,

10 (10). Марин Чилич (Хорватия) — 2400…

45 (45). Андрей Кузнецов (Россия) — 895…

55 (55). Михаил Южный (Россия) — 746…

90 (88). Константин Кравчук (Россия) — 562…

92 (92). Карен Хачанов (Россия) — 533. 

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