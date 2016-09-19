Шамиль Газизов: Зинченко не играет за «Манчестер Сити» из-за проблем с рабочей визой

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, почему полузащитник Александр Зинченко не играет за «Манчестер Сити».

- Мне жалко, что он не набрал определенного количества минут в сборной Украины, чтобы получить рабочую визу в Англии. Только из-за этого Зинченко не играет в Англии. Это маленькая ложка дегтя. Посмотрим, как он себя проявит в Голландии. По крайней мере, по моей информации, Хосеп Гвардиола на него серьезно рассчитывает. Я не общался ни с ним лично, ни с владельцем клуба шейхом Мансуром, но остальные представители клуба, включая спортивного директора Чики Бегиристайна, при переговорах о трансфере Зинченко выражали очень серьезную в нем заинтересованность как в игроке основной обоймы, - цитируют Газизова «Известия».

Напомним, 4 июля текущего года Зинченко подписал пятилетний контракт с «Манчестер Сити», перейдя в английский клуб из «Уфы». Заинтересованность в трансфере полузащитника выразил новый главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола. Затем игрок был отдан в аренду в ПСВ до конца сезона-2016/17.

В октябре 2015 года Зинченко, отклонивший предложение принять российское гражданство, дебютировал в составе сборной Украины в матче отборочного турнира Евро-2016 против Испании.