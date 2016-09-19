Массимилиано Аллегри: Поражение от «Интера» – не трагедия для «Ювентуса»
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал поражение своей команды от миланского «Интера» в матче 4-го тура Серии А (1:2).
«На мой взгляд, состав на эту встречу был выбран верно. В следующий раз я поступлю также. До сегодняшнего дня «Ювентус» не играл в чемпионате Италии с очень сильными командами. Да, было бы не плохо иметь в своем активе 12 баллов, однако, из поражения никто трагедии не делает», – цитирует Аллегри La Gazzetta dello Sport.
Первый гол в матче забил защитник туринского клуба Стефан Лихтштайнер. «Интер» ответил мячами Мауро Икарди и Ивана Перишича.
Матч
Голы
Лихтштайнер 66 (0:1). Икарди 68 (1:1). Перишич 78 (2:1).
Состав
Интер: Ханданович, Д'Амброзио, Миранда, Сантон (Мианге, 79), Мурильо, Банега, Мариу, Медель (Мело, 75), Кандрева, Эдер (Перишич, 69), Икарди
Ювентус: Буффон, Алекс, Лихтштайнер, Кьеллини (Пьяца, 80), Бонуччи, Бенатиа (Бардзальи, 26), Пьянич, Хедира, Асамоа, Дибала, Манджукич (Игуаин, 74)
Предупреждения:
Медель, 46; Банега, 84; Ханданович, 90 - Лихтштайнер, 19; Бардзальи, 28; Асамоа, 45
Удаления:
Банега, 90 - нет
Судья:
Паоло Тальявенто (Италия)
Место и дата
18 сентября 19:00, Сан-Сиро, Текстовая трансляция