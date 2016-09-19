Массимилиано Аллегри: Поражение от «Интера» – не трагедия для «Ювентуса»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал поражение своей команды от миланского «Интера» в матче 4-го тура Серии А (1:2).



«На мой взгляд, состав на эту встречу был выбран верно. В следующий раз я поступлю также. До сегодняшнего дня «Ювентус» не играл в чемпионате Италии с очень сильными командами. Да, было бы не плохо иметь в своем активе 12 баллов, однако, из поражения никто трагедии не делает», – цитирует Аллегри La Gazzetta dello Sport.



Первый гол в матче забил защитник туринского клуба Стефан Лихтштайнер. «Интер» ответил мячами Мауро Икарди и Ивана Перишича.