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Агент Погба: Став игроком «Реала», Поль не испытал бы никаких проблем. Ему нужен был настоящий вызов

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Daily MailКомментарии

Агент Мино Райола, представляющий интересы полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, рассказал, почему его клиент принял решение вернуться в английский клуб.

«Став игроком «Реала», Погба не испытал бы никаких проблем. Конечно, он бы играл в Лиге чемпионов и чемпионате Испании, однако, Поль хотел принять настоящий вызов», – приводит слова итальянца Daily Mail.

Напомним, Погба вернулся в «Манчестер Юнайтед» минувшим летом из «Ювентуса» за 105 млн евро.


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