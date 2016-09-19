Агент Погба: Став игроком «Реала», Поль не испытал бы никаких проблем. Ему нужен был настоящий вызов

Агент Мино Райола, представляющий интересы полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, рассказал, почему его клиент принял решение вернуться в английский клуб.



«Став игроком «Реала», Погба не испытал бы никаких проблем. Конечно, он бы играл в Лиге чемпионов и чемпионате Испании, однако, Поль хотел принять настоящий вызов», – приводит слова итальянца Daily Mail.



Напомним, Погба вернулся в «Манчестер Юнайтед» минувшим летом из «Ювентуса» за 105 млн евро.



