Отдельные матчи следующего Кубка мира могут пройти в России
Исполнительный директор профсоюза игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Дональд Фер сообщил, что отдельные матчи следующего Кубка мира по хоккею могут пройти в России.
-Если мы примем решение проводить часть Кубка мира за пределами Северной Америки, то отдельные матчи определенно могут пройти в России. Но какого-то конкретного решения по следующему турниру пока нет.
По окончании нынешнего Кубка мира мы все проанализируем и решим, в каком формате проводить следующий турнир. Мы обратим внимание на все нюансы - время, место, продолжительность и так далее, - сказал Фер в интервью ТАСС.
Напомним, что сейчас Кубок мира проходит в Торонто. Завершится турнир 1 октября. Вчера сборная России потерпела поражение от Швеции в первом матче группового раунда со счетом 1:2. Следующую игру подопечные Олега Знарка проведут с командой Северной Америки U23.