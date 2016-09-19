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Отдельные матчи следующего Кубка мира могут пройти в России

Елена Корсунская
Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Исполнительный директор профсоюза игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Дональд Фер сообщил, что отдельные матчи следующего Кубка мира по хоккею могут пройти в России.

 -Если мы примем решение проводить часть Кубка мира за пределами Северной Америки, то отдельные матчи определенно могут пройти в России. Но какого-то конкретного решения по следующему турниру пока нет.

По окончании нынешнего Кубка мира мы все проанализируем и решим, в каком формате проводить следующий турнир. Мы обратим внимание на все нюансы - время, место, продолжительность и так далее, - сказал Фер в интервью ТАСС.

Напомним, что сейчас Кубок мира проходит в Торонто. Завершится турнир 1 октября. Вчера сборная России потерпела поражение от Швеции в первом матче группового раунда со счетом 1:2. Следующую игру подопечные Олега Знарка проведут с командой Северной Америки U23. 

Матч

Россия - Швеция - 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)

Голы:

Ландеског (Карлссон, Бэкстрём), 30:41 (0:1 - бол.). Хедман (Седин Х., Хагелин), 32:52 (0:2). Овечкин (Малкин, Дацюк), 59:27 (1:2).

Место и дата

18 сентября 22:15, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция


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