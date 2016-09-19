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Григорий Дрозд: Усик победил настоящего чемпиона, что делает ему много чести

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Р-СпортКомментарии

Российский боксер первого тяжелого веса Григорий Дрозд прокомментировал итоги поединка за титул чемпиона мира по версии WBO между Александром Усиком из Украины и представителем Польши Кшиштофом Гловацки.

Напомним, поединок между спортсменами продлился все 12 раундов. Единогласным решением судей победу одержал Усик. Счет судейских записок: 119-109, 117-111, 117-111.

«Скажем так, что Усик не в разы сильнее Гловацкого, но подобный исход был ожидаемым, потому что было очевидно, что Усик технически лучше оснащён. И было очевидно, что Усик будет двигаться и танцевать, по сути, так всё и вышло. И в конце он здорово прибавил, не оставив шансов сопернику. Усик был сильнее.

Это очень громко и ярко. Плюс Гловацкий – это не тот парень, про которого можно сказать, что он случайно получил титул. Кшиштоф победил Стива Каннингема, отлично нокаутировал Марко Хука. Так что Усик победил настоящего чемпиона, что делает ему много чести», – приводит слова россиянина агентство «Р-Спорт».

Поясом чемпиона мира владел польский боксер. При этом оба спортсмена до этого поединка не знали поражений на профессиональном ринге.

Таким образом, теперь на счету Усика 10 побед (9 нокаутом), а на счету Гловацки 26 побед (16 нокаутом) и одно поражение.

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