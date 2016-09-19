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Игорь Лебеденко: «Тереку» реально выйти в еврокубки. По составу мы не уступаем «Ростову», а он играет в Лиге чемпионов

Елена Корсунская
Источник:  «Известия»Комментарии

Полузащитник «Терека» Игорь Лебеденко считает, что команда может претендовать на еврокубки по итогам сезона.

- Попасть в зону еврокубков? В принципе эта цель осуществима. Тот же «Ростов» сейчас играет в Лиге чемпионов, а мы по составу им не уступаем. Поэтому все возможно, в том числе и по итогам этого сезона. Мы знаем желание президента и постараемся его выполнить. Долгое время перед клубом не ставились конкретные задачи, а в этом сезоне задача поставлена - попасть в еврокубки. Для этого должно многое сложиться. И в том числе нельзя проигрывать таким соперникам, как ЦСКА и «Краснодар», - цитируют Лебеденко «Известия».

Напомним, что «Терек2 после семи туров занимает седьмое место, в активе команды 10 очков. 


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