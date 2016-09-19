Ричард Макларен: Расследование дела о допинге в российском спорте завершится в 2016 году

Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен сообщил, что расследование о подмене допинг-проб российских спортсменов на Олимпийских играх - 2014 в Сочи завершится в 2016 году.

- Точную дату не назову, но расследование будет завершено в 2016 году. Как независимая сторона, я лично никогда не оглашу имена этих спортсменов. Я предоставлю имена спортсменов, которые будут фигурировать в моем докладе, спортивным федерациям, под чью юрисдикцию они подпадают. После этого уже именно федерации будут выносить решение, потому что именно они несут ответственность за деятельность этих спортсменов, - сказал Макларен ТАСС.

К выводу о наличии в нашей стране государственной системы поддержки допинга пришел и руководитель независимой комиссии WADA Ричард Макларен. Эта комиссия расследовала возможные допинговые случаи на зимней Олимпиаде-2014 в Сочи. В связи с расследованием Макларена часть российской сборной была не допущена до Игр в Рио-де-Жанейро.

