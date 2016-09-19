Участие Кейна в матче с ЦСКА остается под вопросом

Дмитрий Селюк: У Траоре есть предложения из Англии и Испании, но он доиграет сезон в ЦСКА

Агент нападающего ЦСКА Ласины Траоре Дмитрий Селюк прокомментировал новость об интересе к его клиенту со стороны «Вест Бромвича». Он заверил, что Ласина доиграет в сезон в составе московских армейцев.