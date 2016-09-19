Участие Кейна в матче с ЦСКА остается под вопросом
Форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн может пропустить матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов с московским ЦСКА.
Как сообщает BBC, игрок сборной Англии в игре 5-го тура АПЛ с «Сандерлендом» (1:0) получил травму лодыжки.
Отмечается, что о серьезности повреждения станет известно позднее. В ближайшее время футболист пройдет медицинское обследование.
Матч с ЦСКА лондонский клуб проведет 27 сентября на выезде.
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