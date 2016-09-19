Рикко Гросс: Уверен, что Малышко улучшит свою стрельбу
Старший тренер мужской сборной России по биатлону Рикко
Гросс рассказал о готовности петербургского спортсмена Дмитрия Малышко к новому
сезону.
- Я уверен, что
Дмитрий Малышко улучшит свою стрельбу. На прошлой неделе он уже показывал
хорошие результаты. Мы уверены, что у него все получится, работаем над этим, -
приводит слова Гросса ТАСС.
Напомним, четырехкратный
олимпийский чемпион Рикко Гросс работает с российскими биатлонистами с августа
2015 года.
Новый сезон в Кубке
мира по биатлону стартует 25 ноября в шведском Эстерсунде.
В прошлом сезоне
Малышко занял 39-е место в общем зачете Кубка мира.
Петербургский спортсмен
– олимпийский чемпион сочинских Игр в эстафете. Кроме того, Малышко 9 раз
побеждал на этапах Кубка мира.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически