Рикко Гросс: Уверен, что Малышко улучшит свою стрельбу

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Рикко Гросс рассказал о готовности петербургского спортсмена Дмитрия Малышко к новому сезону.

- Я уверен, что Дмитрий Малышко улучшит свою стрельбу. На прошлой неделе он уже показывал хорошие результаты. Мы уверены, что у него все получится, работаем над этим, - приводит слова Гросса ТАСС.

Напомним, четырехкратный олимпийский чемпион Рикко Гросс работает с российскими биатлонистами с августа 2015 года.

Новый сезон в Кубке мира по биатлону стартует 25 ноября в шведском Эстерсунде.

В прошлом сезоне Малышко занял 39-е место в общем зачете Кубка мира.

Петербургский спортсмен – олимпийский чемпион сочинских Игр в эстафете. Кроме того, Малышко 9 раз побеждал на этапах Кубка мира.