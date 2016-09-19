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Веснина стала послом Сочи на ЧМ-2018

Елена Корсунская
Источник:  InstagramКомментарии

Российская теннисистка Елена Веснина стала послом Сочи на чемпионате мира 2018 года. Об этом олимпийская чемпионка написала в своем Instagram. 

«Дан обратный отсчет к началу чемпионата мира по футболу в России в 2018 году. Осталось 634 дня. Вместе с главой города Сочи Анатолием Пахомовым, футболистом Дмитрием Булыкиным и президентом федерации футбола Сочи Геннадием Марусидзе мне предоставлена честь быть послом ЧМ-2018 от города Сочи»,  - написала Веснина в социальной сети. 

Чемпионат мира по футболу-2018 состоится в России и пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.   

Today started the countdown clock for the World Cup 2018 in Russia⚽️🇷🇺🎉Very honored to be ambassador of the World Cup from Sochi🤗Сегодня дан обратный отсчёт к началу Чемпионата Мира по футболу в России в 2018 году.Осталось 635 дней⚽️🇷🇺🎉Вместе с главой города Сочи-Пахомовым Анатолием Николаевичем,футболистом Сборной России @dmitrybulykin и президентом Федерации футбола г.Сочи Марусидзе Г.Г И мне дана честь быть послом Чемпионата Мира по футболу от города Сочи😊🙌 @fifaworldcup @worldcup2018_fifa #worldcup2018 #russia #ambassador #vesnina #honor #чемпионатмирапофутболувроссии2018

Фото опубликовано Elena Vesnina (@vesnushka86)


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