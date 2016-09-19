Промоутеры Усика допускают возможность проведения боя в России

Руководитель компании K2 Promotions Александр Красюк, представляющий интересы чемпиона мира в первом тяжёлом весе по версии WBO Александра Усика, рассказал о планах украинского спортсмена.



Отметим, что 18 сентября Усик единогласным решением судей победил представителя Польши Кшиштофа Гловацки.



«У нас была цель сделать Сашу чемпионом мира и побить рекорд Холифилда. Мы это сделали, а теперь будем делать из него звезду.

Объединительный бой в России? Почему нет, ведь в России много сильных боксёров в этом весе, нам они интересны. Пока мы не вели переговоров с Денисом Лебедевым и Тони Белью, к нам обращался только Марко Хук», – приводит слова Красюка ТАСС.



