Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
Формула-1Гран-при Сингапура. Гонка
ТеннисКузнецов6:1, 6:2, 6:2Кукушкин
ФутболИнтер2 : 1Ювентус
ФутболМарсель0 : 0Лион
ФутболФиорентина1 : 0Рома
ХоккейЮгра0 : 2ЦСКА
ФутболКрылья Советов1 : 2ЦСКА
ФутболКраснодар2 : 1Ростов
ФутболЭспаньол0 : 2Реал
ХоккейРоссия1 : 2Швеция
ХоккейФинляндия1 : 4U-23
ТеннисЗверев- : -Хачанов
ФутболЗенит- : -Рубин
ФутболАлавес- : -Депортиво
ХоккейАвтомобилист- : -СКА
ХоккейЙокерит- : -Сибирь
ХоккейДинамо Минск- : -Авангард
ХоккейЧехия- : -Европа
ХоккейU-23- : -Россия
ХоккейБарыс- : -ЦСКА
ХоккейЛокомотив- : -Спартак
ХоккейАдмирал- : -Ак Барс
ХоккейМеталлург- : -Слован
ХоккейФинляндия- : -Швеция

Промоутеры Усика допускают возможность проведения боя в России

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  ТАССКомментарии

Руководитель компании K2 Promotions Александр Красюк, представляющий интересы чемпиона мира в первом тяжёлом весе по версии WBO Александра Усика, рассказал о планах украинского спортсмена.

Отметим, что 18 сентября Усик единогласным решением судей победил представителя Польши Кшиштофа Гловацки.

«У нас была цель сделать Сашу чемпионом мира и побить рекорд Холифилда. Мы это сделали, а теперь будем делать из него звезду.

Объединительный бой в России? Почему нет, ведь в России много сильных боксёров в этом весе, нам они интересны. Пока мы не вели переговоров с Денисом Лебедевым и Тони Белью, к нам обращался только Марко Хук», – приводит слова Красюка ТАСС. 


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Григорий Дрозд: Усик победил настоящего чемпиона, что делает ему много честиРоссийский боксер первого тяжелого веса Григорий Дрозд прокомментировал итоги поединка за титул чемпиона мира по версии WBO между Александром Усиком из Украины и представителем Польши Кшиштоф Гловацки.Тренер Федор Лапин: Лебедеву пришлось бы нелегко с Усиком, украинец был бы фаворитом этого бояРоссийский тренер польских «крузеров» Кшиштофа Влодарчика и Кшиштофа Гловацки Федор Лапин оценил шансы Александра Усика и Дениса Лебедева в возможном очном поединке.Кшиштоф Гловацки: У меня не хватало сил, я не успевал за ногами УсикаПольский боксер первого тяжелого веса Кшиштоф Гловацки поделился впечатлениями после поединка за титул чемпиона мира по версии WBO c украинцем Александром Усиком. Напомним, что Кшиштоф уступил по очкам единогласным решением судей.Тренер Усика: Александр победил в одну калиткуТренер украинского боксера первого тяжелого веса Александра Усика Сергей Ватаманюк поделился впечатлениями после боя своего подопечного с поляком Кшиштофом Гловацки. Напомним, что Александр победил по очкам единогласным решением судей.Александр Усик: Готов выйти на ринг с победителем боя Лебедев – ГассиевУкраинский боксер первого тяжелого веса, чемпион мира по версии WBO Александр Усик поделился впечатлениями после боя против поляка Кшиштофа Гловацки. Он также отметил, что готов встретиться на ринге с победителем боя между россиянами Денисом Лебедевым и Муратом Гассиевым.Усик выбил десятку. У российских тяжеловесов - новый серьезный конкурентУсик выбил десятку. У российских тяжеловесов - новый серьезный конкурент29-летний украинский тяжеловес Александр Усик стал чемпионом мира уже в десятом профессиональном бою, победив в Гданьске Кшиштофа Гловацки.Усик победил Гловацки судейским решениемУкраинский боксер первого тяжелого веса Александр Усик победил поляка Кшиштофа Гловацки в бою за титул чемпиона мира по версии WBO.Гловацки оказался тяжелее Усика перед боем в ГданьскеВ Польше состоялась церемония официального взвешивания перед поединком за титул чемпиона мира в первом тяжелом весе между Кшиштофом Гловацки и Александром Усиком.Ломаченко поддержит Усика в титульном бою с ГловацкиДвукратный олимпийский чемпион украинский боксер Василий Ломаченко поддержит соотечественника Александра Усика в поединке за звание чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии WBO с поляком Кшиштофом Гловацки.Александр Усик: Гловацки ничем меня не удивит. Такое же соперник, как и все остальныеУкраинский тяжеловес Александр Усик поделился ожиданиями от титульного боя с поляком Кшиштофом Гловацки за пояс WBO.Вызов для Усика, выбор Головкина. 10 боев сентября, которые надо посмотретьВызов для Усика, выбор Головкина. 10 боев сентября, которые надо посмотретьSovsport.ru рассказывает об 10 поединках месяца, которых ждут поклонники бокса во всем мире.Александр Усик: Для меня Левит - олимпийский чемпион. Судейство в его бою с Тищенко было ужаснымОлимпийский чемпион Лондона-2012 Александр Усик считает, что боец из Казахстана Василий Левит был достоин победы в поединке с россиянином Тищенко на турнире в Рио-де-Жанейро.Гловацки – Усик. Промо-ролик бояПредставляем вашему вниманию промо-ролик боя за титул чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии WBO между украинцем Александром Усиком и действующим обладателем титула поляком Кшиштофом Гловацки, который состоится 17 сентября в Гданське (Польша).Бой Гловацки - Усик состоится 10 или 17 сентября в ПольшеЧемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBO поляк Кшиштоф Гловацки будет защищать свой титул в поединке с украинцем Александром Усиком в сентябре текущего года.Александр Усик: Хотел бы выйти на ринг против Дрозда. Это очень хороший пареньУкраинский боксер первого тяжелого веса Александр Усик сказал, что хотел бы провести бой против россиянина Григория Дрозда.Александр Усик: Кличко нужно побеждать Фьюри и заканчивать карьеруУкраинский боксер первого тяжелого веса Александр Усик сказал, что в случае победы над Тайсоном Фьюри Владимиру Кличко нужно завершать карьеру.Александр Усик: Мой следующий бой будет скороУкраинский боксер первого тяжелого веса Александр Усик сказал, что планирует скоро провести следующий поединок. Соперник украинца пока неизвестен.WBO обязала Гловацкого провести бой против УсикаВсемирная боксерская организация (WBO) обязала чемпиона мира в первом тяжелом весе поляка Кшиштофа Гловацки (26-0, 16 КО) провести бой против украинца Александра Усика (9-0, 9 КО).Александр Усик: Я не разделяю народы Украины и России, ибо мы славянеСейчас боксер восстанавливается после травмы колена, которую получил во время подготовки к бою со Стивеном Симмонсом (14-1, 6 КО), с которым должен был встретиться 23 апреля.Усик получил травму, бой против Симмонса отмененИнтерконтинентальный чемпион по версии WBO в первом тяжелом весе украинец Александр Усик (9-0, 9 КО) получил травму и не сможет провести поединок против британца Стивена Симмонса (14-1, 6 КО), запланированный на 23 апреля в киевском Дворце спорта.

Александр Усик
Александр Усиквсе новости

Cпецпредложения