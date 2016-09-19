Проиграв 10 геймов подряд, Пивоварова отказалась от продолжения матча на турнире в Гуанчжоу

Россиянка Анастасия Пивоварова отказалась от продолжения матча в первом раунде теннисного турнира в Гуанчжоу (Китай).



Сегодня спортсменка из РФ встречалась с представительницей США Дженнифер Брэди.



В третьем сете при счете 6:4, 4:6, 0:4 в пользу соперницы Анастатия отказалась от продолжения игры. Поединок продолжался почти два часа. К тому моменту Пивоварова проиграла 10 геймов подряд.



В следующем круге Брэди сыграет с Данкой Ковинич из Черногории, которая обыграла китаянку Ван Яфань – 6:3, 6:4.



