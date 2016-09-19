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Проиграв 10 геймов подряд, Пивоварова отказалась от продолжения матча на турнире в Гуанчжоу

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Россиянка Анастасия Пивоварова отказалась от продолжения матча в первом раунде теннисного турнира в Гуанчжоу (Китай).

Сегодня спортсменка из РФ встречалась с представительницей США Дженнифер Брэди. 

В третьем сете при счете 6:4, 4:6, 0:4 в пользу соперницы Анастатия отказалась от продолжения игры. Поединок продолжался почти два часа. К тому моменту Пивоварова проиграла 10 геймов подряд.

В следующем круге Брэди сыграет с Данкой Ковинич из Черногории, которая обыграла китаянку Ван Яфань – 6:3, 6:4.


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