«Краснодар» – «Ростов». Смолов стал лучшим игроком матча по ударам, обводкам и единоборствам

В матче 7-го тура премьер-лиги «Краснодар» дома одержал волевую победу над «Ростовом» – 2:1.

По данным InStat, «Краснодар» больше владел мячом – 69% против 31%, нанес больше ударов по воротам – 17 (5 в створ) против 6 (2), сделал больше передач – 580 (точность – 82%) против 341 (74%), совершил больше обводок – 45 (удачные – 56%) против 28 (43%). «Ростов» был лучше в единоборствах – 114 выигранных дуэлей против 110 и в удачных отборах мяча – 27 против 22.

Самым бьющим игроком матча стал Смолов – 9 ударов (4 в створ). Кроме того, Федор чаще всех вступал в единоборства – 31 (выигранные – 29%) и применял дриблинг – 9 обводок (удачные – 4). Наибольшее количество передач сделал Калешин – 84 (точность – 83%). А острых передач – Калачев – 6 (50%).