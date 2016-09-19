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«Краснодар» – «Ростов». Смолов стал лучшим игроком матча по ударам, обводкам и единоборствам

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
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В матче 7-го тура премьер-лиги «Краснодар» дома одержал волевую победу над «Ростовом» – 2:1.

По данным InStat, «Краснодар» больше владел мячом – 69% против 31%, нанес больше ударов по воротам – 17 (5 в створ) против 6 (2), сделал больше передач – 580 (точность – 82%) против 341 (74%), совершил больше обводок – 45 (удачные – 56%) против 28 (43%). «Ростов» был лучше в единоборствах – 114 выигранных дуэлей против 110 и в удачных отборах мяча – 27 против 22.

Самым бьющим игроком матча стал Смолов – 9 ударов (4 в створ). Кроме того, Федор чаще всех вступал в единоборства – 31 (выигранные – 29%) и применял дриблинг – 9 обводок (удачные – 4). Наибольшее количество передач сделал Калешин – 84 (точность – 83%). А острых передач – Калачев – 6 (50%).

Матч

Краснодар - Ростов - 2:1 (0:1)

Голы

Навас 10 (0:1). Налдо 87 (1:1). Смолов 90 (2:1 - пен.).

Состав

Краснодар: Крицюк, Налдо, Калешин, Енджейчик (Лаборде, 72), Гранквист, Каборе, Жоаозиньо (Торбинский, 60), Ахмедов, Эбуэ Куасси (Окриашвили, 60), Газинский, Смолов

Ростов: Джанаев, Кудряшов, Навас, Гранат, Терентьев, Нобоа, Думбия (Азмун, 58), Гацкан, Калачёв (Полоз, 65), Ерохин (Препелицэ, 89), Мевля

Предупреждения:

нет - Нобоа, 37; Полоз, 77

Судья:

Алексей Еськов (Россия)

Место и дата

18 сентября 20:00, Кубань, Текстовая трансляция

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