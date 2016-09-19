«Краснодар» – «Ростов». Смолов стал лучшим игроком матча по ударам, обводкам и единоборствам
В матче 7-го тура премьер-лиги «Краснодар» дома одержал волевую победу над «Ростовом» – 2:1.
По данным InStat, «Краснодар» больше владел мячом – 69% против 31%, нанес больше ударов по воротам – 17 (5 в створ) против 6 (2), сделал больше передач – 580 (точность – 82%) против 341 (74%), совершил больше обводок – 45 (удачные – 56%) против 28 (43%). «Ростов» был лучше в единоборствах – 114 выигранных дуэлей против 110 и в удачных отборах мяча – 27 против 22.
Самым бьющим игроком матча стал Смолов – 9 ударов (4 в створ). Кроме того, Федор чаще всех вступал в единоборства – 31 (выигранные – 29%) и применял дриблинг – 9 обводок (удачные – 4). Наибольшее количество передач сделал Калешин – 84 (точность – 83%). А острых передач – Калачев – 6 (50%).
Матч
Краснодар - Ростов - 2:1 (0:1)
Голы
Навас 10 (0:1). Налдо 87 (1:1). Смолов 90 (2:1 - пен.).
Состав
Краснодар: Крицюк, Налдо, Калешин, Енджейчик (Лаборде, 72), Гранквист, Каборе, Жоаозиньо (Торбинский, 60), Ахмедов, Эбуэ Куасси (Окриашвили, 60), Газинский, Смолов
Ростов: Джанаев, Кудряшов, Навас, Гранат, Терентьев, Нобоа, Думбия (Азмун, 58), Гацкан, Калачёв (Полоз, 65), Ерохин (Препелицэ, 89), Мевля
Предупреждения:
Судья:
Алексей Еськов (Россия)
Место и дата
18 сентября 20:00, Кубань, Текстовая трансляция