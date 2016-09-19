«Крылья Советов» – ЦСКА. Дзагоев стал лучшим игроком матча по ТТД
В матче 7-го тура премьер-лиги ЦСКА в гостях обыграл «Крылья Советов» – 2:1.
По данным InStat, ЦСКА больше владел мячом – 54% времени против 46% у «Крыльев Советов», чаще бил по воротам – 18 ударов (5 в створ) против 10 (3), сделал больше передач – 585 (точность – 85%) против 449 (81%), выиграл больше единоборств – 77 против 64, совершил больше удачных отборов мяча – 19 против 13. «Крылья Советов», в свою очередь, чаще шли в обводку – 33 (удачные – 58%) против 23 (61%).
Самым бьющим игроком матча стал Дзагоев – 6 ударов (1 в створ). В единоборства чаще всех вступал Цаллагов – 26 (выигранные – 62%). Наибольшее количество передач сделал Дзагоев – 108 (точность – 89%). А лучшими в дриблинге стали Молло и Цаллагов – по 11. Наибольшее количество всех технико-тактических действий выполнил Дзагоев – 155 (эффективность – 85%).
Матч
Крылья Советов - ЦСКА - 1:2 (1:1)
Голы
Головин 8 (0:1). Ятченко 44 (1:1). Игнашевич 77 (1:2).
Состав
Крылья Советов: Лория, Ятченко, Бато, Цаллагов, Таранов, Надсон (Корниленко, 83), Молло, Чочиев (Ткачёв, 77), Башкиров, Паскуато (Маргасов, 79), Мбакогу
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Березуцкий В., Игнашевич, Щенников, Вернблум, Головин, Ерёменко (Березуцкий А., 90), Ионов (Миланов, 61), Дзагоев, Траоре (Страндберг, 60)
Предупреждения:
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
18 сентября 17:15, Металлург, Текстовая трансляция