«Крылья Советов» – ЦСКА. Дзагоев стал лучшим игроком матча по ТТД

В матче 7-го тура премьер-лиги ЦСКА в гостях обыграл «Крылья Советов» – 2:1.

По данным InStat, ЦСКА больше владел мячом – 54% времени против 46% у «Крыльев Советов», чаще бил по воротам – 18 ударов (5 в створ) против 10 (3), сделал больше передач – 585 (точность – 85%) против 449 (81%), выиграл больше единоборств – 77 против 64, совершил больше удачных отборов мяча – 19 против 13. «Крылья Советов», в свою очередь, чаще шли в обводку – 33 (удачные – 58%) против 23 (61%).

Самым бьющим игроком матча стал Дзагоев – 6 ударов (1 в створ). В единоборства чаще всех вступал Цаллагов – 26 (выигранные – 62%). Наибольшее количество передач сделал Дзагоев – 108 (точность – 89%). А лучшими в дриблинге стали Молло и Цаллагов – по 11. Наибольшее количество всех технико-тактических действий выполнил Дзагоев – 155 (эффективность – 85%).