Гончаренко и Кононов претендуют на пост главного тренера «Легии»
Главный тренер «Уфы» Виктор Гончаренко является основным кандидатом на пост наставника польской «Легии», сообщает Interia.
В список претендентов на должность тренера «Легии» входит еще один российский специалист экс-наставник «Краснодара» Олег Кононов.
В воскресенье «Легия» объявила об отставке главного тренера команды Бесника Хаси, который в июне сменил на этом посту Станислава Черчесова. «Легия» после девяти туров занимает 14-е место в чемпионате Польши, в активе команды девять очков.
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