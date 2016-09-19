Бухаров пропустил матч с «Краснодаром» из-за травмы

Игорь Лебеденко: «Тереку» реально выйти в еврокубки. По составу мы не уступаем «Ростову», а он играет в Лиге чемпионов

Полузащитник «Терека» Игорь Лебеденко считает, что команда может претендовать на еврокубки по итогам сезона.