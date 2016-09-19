Бухаров пропустил матч с «Краснодаром» из-за травмы
Нападающий «Ростова» Александр Бухаров не сыграл в матче седьмого тура премьер-лиги с «Краснодаром» (1:2) по медицинским показаниям.
Причина – мышечная травма футболиста. Сейчас Бухаров проводит курс восстановления.
О сроках восстановления пока что ничего неизвестно.
В нынешнем сезоне премьер-лиги Бухаров провел за «Ростов» шесть матчей, в которых забил один гол и сделал две голевые передачи.
Матч
Краснодар - Ростов - 2:1 (0:1)
Голы
Навас 10 (0:1). Налдо 87 (1:1). Смолов 90 (2:1 - пен.).
Состав
Краснодар: Крицюк, Налдо, Калешин, Енджейчик (Лаборде, 72), Гранквист, Каборе, Жоаозиньо (Торбинский, 60), Ахмедов, Эбуэ Куасси (Окриашвили, 60), Газинский, Смолов
Ростов: Джанаев, Кудряшов, Навас, Гранат, Терентьев, Нобоа, Думбия (Азмун, 58), Гацкан, Калачёв (Полоз, 65), Ерохин (Препелицэ, 89), Мевля
Предупреждения:
Судья:
Алексей Еськов (Россия)
Место и дата
18 сентября 20:00, Кубань, Текстовая трансляция