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Бухаров пропустил матч с «Краснодаром» из-за травмы

Геннадий Никитов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Нападающий «Ростова» Александр Бухаров не сыграл в матче седьмого тура премьер-лиги с «Краснодаром» (1:2) по медицинским показаниям.

Причина – мышечная травма футболиста. Сейчас Бухаров проводит курс восстановления.

О сроках восстановления пока что ничего неизвестно.

В нынешнем сезоне премьер-лиги Бухаров провел за «Ростов» шесть матчей, в которых забил один гол и сделал две голевые передачи. 

Матч

Краснодар - Ростов - 2:1 (0:1)

Голы

Навас 10 (0:1). Налдо 87 (1:1). Смолов 90 (2:1 - пен.).

Состав

Краснодар: Крицюк, Налдо, Калешин, Енджейчик (Лаборде, 72), Гранквист, Каборе, Жоаозиньо (Торбинский, 60), Ахмедов, Эбуэ Куасси (Окриашвили, 60), Газинский, Смолов

Ростов: Джанаев, Кудряшов, Навас, Гранат, Терентьев, Нобоа, Думбия (Азмун, 58), Гацкан, Калачёв (Полоз, 65), Ерохин (Препелицэ, 89), Мевля

Предупреждения:

нет - Нобоа, 37; Полоз, 77

Судья:

Алексей Еськов (Россия)

Место и дата

18 сентября 20:00, Кубань, Текстовая трансляция

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