Рене Фазель: Слова Овечкина – серьезная поддержка для ИИХФ в вопросе участия игроков НХЛ в ОИ-2018

Президент ИИХФ Рене Фазель поблагодарил форварда «Вашингтона» и сборной России Александра Овечкина за поддержку участия игроков НХЛ в Олимпийских играх в Пхенчхане.

«Овечкин уже не первый раз говорит об этом, и для нас это серьезная поддержка. Мне сложно представить, что мы не найдем соглашение с НХЛ, тем не менее поддержка от игрока такой величины, как Овечкин, много значит для нас. Благодарю Овечкина за это», – приводит ТАСС слова Фазеля.

Напомним, перед стартом Кубка мира Овечкин заявил, что выступит на ОИ-2018, даже если НХЛ и ИИХФ не договорятся об участии игроков лиги в Олимпиаде.