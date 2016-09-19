Рене Фазель: Слова Овечкина – серьезная поддержка для ИИХФ в вопросе участия игроков НХЛ в ОИ-2018
Президент ИИХФ Рене
Фазель поблагодарил форварда «Вашингтона» и сборной России Александра Овечкина
за поддержку участия игроков НХЛ в Олимпийских играх в Пхенчхане.
«Овечкин уже не первый раз говорит об этом, и для нас это
серьезная поддержка. Мне сложно представить, что мы не найдем соглашение с НХЛ,
тем не менее поддержка от игрока такой величины, как Овечкин, много значит для
нас. Благодарю Овечкина за это», – приводит ТАСС слова Фазеля.
Напомним, перед стартом Кубка мира Овечкин заявил, что выступит на
ОИ-2018, даже если НХЛ и ИИХФ не договорятся об участии игроков лиги в
Олимпиаде.
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