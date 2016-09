Серхио Рамос: «Реал» заработал три очка и продолжает оставаться непобежденным

Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос после победы над «Эспаньолом» в матче 4-го тура Примеры (2:0) остался доволен выступлением своих партнеров.



«Команда приложила большие усилия! Заработаны очередные 3 очка и мы до сих не побеждены!», – написал игрок сборной Испании в своем Twitter.



«Реал» лидирует в таблице чемпионата Испании, набрав 12 баллов. В следующем туре «сливочные» сыграют на домашней арене с «Вильярреалом».

Отметим, что в нынешнем сезоне в рамках Примеры мадридский клуб одержал победы во всех четырех матчах.

Gran esfuerzo del equipo. 3 puntos más y seguimos invictos./ 3 more points and still unbeaten. #HalaMadrid pic.twitter.com/BDPttVyqlO