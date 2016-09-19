Серхио Рамос: «Реал» заработал три очка и продолжает оставаться непобежденным
Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос после победы над «Эспаньолом» в матче 4-го тура Примеры (2:0) остался доволен выступлением своих партнеров.
«Команда приложила большие усилия! Заработаны очередные 3 очка и мы до сих не побеждены!», – написал игрок сборной Испании в своем Twitter.
«Реал» лидирует в таблице чемпионата Испании, набрав 12 баллов. В следующем туре «сливочные» сыграют на домашней арене с «Вильярреалом».
Отметим, что в нынешнем сезоне в рамках Примеры мадридский клуб одержал победы во всех четырех матчах.
Gran esfuerzo del equipo. 3 puntos más y seguimos invictos./ 3 more points and still unbeaten. #HalaMadrid pic.twitter.com/BDPttVyqlO— Sergio Ramos (@SergioRamos) 18 сентября 2016 г.
Матч
Голы
Родригес 45 (0:1). Бензема 71 (0:2).
Состав
Эспаньол: Лопес Д., Дуарте О., Рока (Рейес, 83), Пьятти (Васкес, 10), Диоп, Лопес Х., Перес, Санчес, Лопес Д., Морено (Кайседо, 66), Баптистао
Реал: Касилья, Рамос, Карвахаль, Пепе, Марсело, Каземиро (Кроос, 19), Модрич, Родригес (Иско, 63), Асенсио, Васкес, Бензема (Мората, 72)
Предупреждения:
Перес, 21; Дуарте О., 44; Диоп, 54; Лопес Х., 64 - Рамос, 3; Карвахаль, 87
Судья:
Алехандро Эрнандес (Испания)
Место и дата
18 сентября 21:45, Корнелья-Эль Прат, Онлайн-трансляция