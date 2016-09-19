Даниил Квят: Я много раз доказывал и в Сингапуре доказал, что я хорош

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал результат гонки Гран-при Сингапура.

- Честно говоря, любая машина позади меня – это соперник. Мы знаем, что «Ред Булл» теоретически намного быстрее нас на трассе Гран-при Сингапура. Но я сказал себе: «Почему бы не попробовать?». Я оборонялся, в то же время мне удавалось следить за состоянием резины и доставлять ее в хорошем состоянии. Как я ни терял на это время, я решил, что буду защищаться до конца.

Первый пит-стоп был хорошим, мы остались на том месте, на котором должны были быть. Но недостаточно рисковали, а надо было атаковать. Мы не рисковали, а выбирали консервативную стратегию. К сожалению, так получилось.

Я много раз доказывал и сегодня доказал, что я хорош, – сказал Квят в интервью «Матч ТВ».

Напомним, Квят занял 9-е место в гонке Гран-при Сингапура. Он занимает 14-е место в личном зачете пилотов. Победителем Гран-при Сингапура стал немецкий пилот «Мерседеса» Нико Росберг, который вернулся себе лидерство в чемпионате.