Клод Макелеле: Зидан и Роналдо – два гения, каждый из которых изменил мир футбола

Зинедин Зидан: Рамос делает результат, мы уже не раз в этом убеждались

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился впечатлениями после матча за Суперкубок УЕФА против «Севильи». Напомним, что его команда победила со счетом 3:2 в дополнительное время.