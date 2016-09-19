Клод Макелеле: Зидан и Роналдо – два гения, каждый из которых изменил мир футбола
Бывший полузащитник сборной Франции Клод Макелеле сравнил игру Зинедина Зидана и бразильца Роналдо, а также рассказал о тренировках с нынешним наставником «Реала».
«Их сравнивать нельзя, они играли на разных позициях и обладали разными лидерскими качествами. Я много тренировался и с Зиданом, и с Роналдо. С Зиданом мы порой оставались после занятий и отрабатывали ситуации один в один. Я знаю, почему он это делал. Он хотел постоянно работать над дриблингом и движением. Каждую игру ему доставалось от опекунов, и он хотел отрабатывать все эти ситуации на тренировках. Их нельзя сравнивать с Роналдо – это два гения, каждый из которых изменил мир футбола, но по-своему», – приводит слова Макелеле официальный сайт УЕФА.
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