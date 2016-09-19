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«Тоттенхэм» объявил о продлении контракта с Алли

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  ФК «Тоттенхэм»Комментарии

Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли продолжит выступления за лондонский клуб.

Как сообщает официальный сайт «шпор», игрок сборной Англии продлил контракт с командой до лета 2022 года.

Напомним, футболист перешел в «Тоттенхэм» в 2015 году из «МК Донс».

В нынешнем сезоне Алли сыграл на клубном уровне пять матчей, отметившись одним голом и одной голевой передачей.

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