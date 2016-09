«Тоттенхэм» объявил о продлении контракта с Алли

Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли продолжит выступления за лондонский клуб.



Как сообщает официальный сайт «шпор», игрок сборной Англии продлил контракт с командой до лета 2022 года.



Напомним, футболист перешел в «Тоттенхэм» в 2015 году из «МК Донс».



В нынешнем сезоне Алли сыграл на клубном уровне пять матчей, отметившись одним голом и одной голевой передачей.

We're delighted to announce that @Dele_Alli has signed a new contract with the Club which will run until 2022. pic.twitter.com/BKq28SLXeA