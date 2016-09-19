«Тоттенхэм» объявил о продлении контракта с Алли

Ролан Гусев: Слова Слуцкого о жеребьевке? А кто должен был попасться? В Лиге чемпионов слабых команд нет

Бывший полузащитник московского ЦСКА Ролан Гусев выразил мнение, что столичному клубу по силам выйти из группы в Лиге чемпионов, а также прокомментировал слова Леонида Слуцкого об итогах жеребьевки.